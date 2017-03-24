"Твой Бро": как Калининград завлекал гостей на московской выставке MITT

MITT – "Туристическая выставка туризм и отдых" – проходила с 14 по 16 марта в Москве и объединила различные регионы и страны. "Твой Бро" отправился в центр событий, чтобы узнать, чем удивлял потенциальных туристов наш регион и насколько его презентация выделялась на фоне других областей и республик России.

Россия начинается с Сочи, чучела медведя и картонной декорации Кремля. Почти каждый регион РФ был представлен стендом, свои стенды были и у некоторых региональных туристических компаний и даже музеев (например, у московского "Гаража"). Возле стенда Иркутской области с изображенным на нем озером Байкал двое мужчин заканчивают разговор: "... Но тело со дна подняли, все в порядке". Мимо них спешат к огороженному участку зала, где проходит презентация городов, принимающих в 2018 году чемпионат по футболу...