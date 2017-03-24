Медведев предложил чипировать не только шубы, но и обувь с древесиной

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил расширить список экспериментов по маркировке меховых изделий. Об этом сообщает RNS.



Во время выступления на итоговом заседании коллегии Минпромторга глава правительства сказал, что чипировать можно не только шубы, но и древесину, авиакомпоненты и обувь. Маркировка помогает определить подлинность товаров на всех этапах производства и продажи.