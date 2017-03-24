"Почта России" открыла регулярные грузовые авиарейсы в Китай
Фото пресс-службы "Почты России"
"Почта России" открыла регулярные грузовые авиарейсы из Новороссийска в китайские Чжэнчжоу и Харбин и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Перелёты осуществляются на самолётах ТУ-204С 2–3 раза в неделю. В будущем планируется связать регулярными рейсами Харбин и Екатеринбург.
Открытие собственных грузовых рейсов связано с увеличением количества посылок из китайских интернет-магазинов. В прошлом году объём почтовых отправлений из КНР достиг более 30 тыс. тонн.
"Рост трансграничной торговли стимулирует искать новые эффективные логистические решения. На первом этапе мы планируем осуществлять на собственных самолётах регулярные рейсы из Китая — страны, на которую приходится 90% международных почтовых отправлений в Россию. В будущем не исключаем открытие и других международных направлений", — рассказал заместитель гендиректора "Почты России" по логистике Алексей Скатин.
Ранее стало известно о планах предприятия торговать чаем и кофе через каталоги
. В первую очередь проект направлен на жителей сёл, где ассортимент продуктов небольшой, а цены завышены.
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