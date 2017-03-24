Опрос: большинство россиян считают себя патриотами

78% россиян утвердительно ответили на вопрос, считают ли они себя патриотами. Об этом сообщает РИА "Новости"

Опрос проводил фонд "Общественное мнение". По данным социологов, среди людей с высшим образованием тех, кто любит родину, оказалось 87%.

При этом 40% всех опрошенных затруднились пояснить, в чем же заключается патриотизм. 5% полагают, что он проявляется в поддержке Владимира Путина. 6% считают, что о патриотизме говорит нежелание уезжать из страны.

29% респондентов уверены, что патриотов с каждым годом становится больше. 40% людей сказали, что патриотизм присущ в основном пожилым гражданам.