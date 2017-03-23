МИД написал кодекс поведения для россиян-туристов

МИД России опубликовал инструкцию для россиян, выезжающих за границу, под названием "Общие элементы поведения для большинства государств мира в целях недопущения нежелательных инцидентов". Как сообщает "Российская Газета",
документ размещён
на сайте консульского департамента ведомства.
В кодексе написано, что в любом государстве мира следует вести себя дружелюбно и считаться с образом жизни местного населения, а также избегать неблагополучных районов, не использовать оскорбительных жестов и не ругать местную кухню. Россиян также призывают соблюдать дистанцию минимум в 50-60 см от собеседника и не допускать фамильярностей в общении. Специалисты МИД привели список примеров для разных стран и регионов.
Так, в странах с исламскими традициями советуют не пытаться знакомиться с женщинами на улице и не звать их за общий стол. Молящихся советуют не фотографировать и не мешать им. Также туристам напомнили, что в мечеть не надо входить в обуви и шортах, а местному населению не стоит дарить алкоголь и свинину.
Едущим в Грецию россиянам посоветовали не поворачивать к собеседнику ладонь с растопыренными пальцами – у греков этот жест означает оскорбление. Также туристам напомнили, что жители Греции свободно употребляют ругательства в качестве междометий, и не на все из них следует реагировать.
Посетителям Индии, когда им дарят гирлянду из цветов, следует поблагодарить хозяев дома и снять украшение, а в Монголии не следует забывать о том, что местные жители понимают русскую речь и могут оскорбиться в ответ на критику. В Японии советуют избегать пристального взгляда в глаза, который считается признаком агрессии.
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