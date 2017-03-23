Калининградские полицейские сменили зимнюю форму на летнюю

Начальник УМВД региона Игорь Илларионов провёл общегородской гарнизонный развод нарядов полиции, в ходе которого наградил отличившихся сотрудников и напомнил о том, что сегодня форменное обмундирование сменилось с зимнего на летнее. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Мероприятие провели возле мемориала 1200 воинам-гвардейцам. Перед его началом дежурные наряды проверили на знание Федерального закона "О полиции" и порядка действий в различных ситуациях.

Проводимые сотрудниками полиции профилактические мероприятия обеспечили снижение количества преступлений и правонарушений, совершённых в общественных местах. Снижается количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж транспортных средств. Основные усилия необходимо направить на поддержание общественного порядка, в первую очередь в вечернее и ночное время, – отметил Илларионов.

В ходе мероприятия наградили за отличие в службе сотрудников ППС, госавтоинспекторов и участковых. Илларионов также напомнил личному составу о правилах ношения форменного обмундирования: сегодня оно сменилось с зимнего на летнее.