Калининградские полицейские сменили зимнюю форму на летнюю
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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Начальник УМВД региона Игорь Илларионов провёл общегородской гарнизонный развод нарядов полиции, в ходе которого наградил отличившихся сотрудников и напомнил о том, что сегодня форменное обмундирование сменилось с зимнего на летнее. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Мероприятие провели возле мемориала 1200 воинам-гвардейцам. Перед его началом дежурные наряды проверили на знание Федерального закона "О полиции" и порядка действий в различных ситуациях.
Проводимые сотрудниками полиции профилактические мероприятия обеспечили снижение количества преступлений и правонарушений, совершённых в общественных местах. Снижается количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж транспортных средств. Основные усилия необходимо направить на поддержание общественного порядка, в первую очередь в вечернее и ночное время, – отметил Илларионов.
В ходе мероприятия наградили за отличие в службе сотрудников ППС, госавтоинспекторов и участковых. Илларионов также напомнил личному составу о правилах ношения форменного обмундирования: сегодня оно сменилось с зимнего на летнее.
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