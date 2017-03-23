В России запретили "Свидетелей Иеговы"
Фото с сайте en.wikipedia.org
Министерство Юстиции приостановило деятельность "Свидетелей Иеговы" в России, сославшись на осуществление организацией экстремистской деятельности. Как сообщает ТАСС
, информация об этом появилась на сайте ведомства.
После решения Минюста организация "Управленческий центр Свидетели Иеговы в России" попала в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности". 5 апреля в Верховном суде РФ рассмотрят иск министерства о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, что позволит запретить её деятельность в России.
Организация уже получала предупреждение за экстремистскую деятельность в октябре 2016 года. Его вынес Тверской суд Москвы.
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