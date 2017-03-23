В Калиниградской области оценят риски строительства Польшей канала через Балтийскую косу

При правительстве Калиниградской области образовали рабочую группу по вопросу строительства канала через Балтийскую косу польской стороной. Ей задача – оценить возможный ущерб от проекта для окружающей среды. Об этом стало известно во время заседания экологического совета в четверг, 23 марта.
"Понятное дело, что мы не пойдём в Польшу кого-то учить, но, если найдём какие-то основания, то попросим Министерство иностранных дел это сделать за нас. Главное, чтобы эти действия не повлияли на нашу рыбную отрасль и на экологическую ситуацию в целом. Вот эта группа и призвана оценить последствия такого шага со стороны Польши", – прокомментировал врио губернатора Калингирадской области Антон Алиханов.
Напомним, что нижняя палата польского Сейма утвердила проект строительства
канала через Балтийскую косу. "За" него проголосовал 401 депутат. Осенью 2016 года в Польше объявили тендер
на строительство. Как ожидается, оно начнётся в 2018 году.
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