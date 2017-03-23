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В Калиниградской области оценят риски строительства Польшей канала через Балтийскую косу

Автор: Владимир Аксёнов
19:15
  689 2
  • Вид на Балтийскую косу с набережной Балтийска
Вид на Балтийскую косу с набережной Балтийска
Фото с сайта ru.wikipedia.org
При правительстве Калиниградской области образовали рабочую группу по вопросу строительства канала через Балтийскую косу польской стороной. Ей задача – оценить возможный ущерб от проекта для окружающей среды. Об этом стало известно во время заседания экологического совета в четверг, 23 марта.
 
"Понятное дело, что мы не пойдём в Польшу кого-то учить, но, если найдём какие-то основания, то попросим Министерство иностранных дел это сделать за нас. Главное, чтобы эти действия не повлияли на нашу рыбную отрасль и на экологическую ситуацию в целом. Вот эта группа и призвана оценить последствия такого  шага со стороны Польши", – прокомментировал врио губернатора Калингирадской области Антон Алиханов.
 
Напомним, что нижняя палата польского Сейма утвердила проект строительства канала через Балтийскую косу. "За" него проголосовал 401 депутат. Осенью 2016 года в Польше объявили тендер на строительство. Как ожидается, оно начнётся в 2018 году.
 
Канал, точное место для которого пока не выбрано, соединит Калининградский и Гданьский заливы и позволит судам попадать в Эльблонг, минуя территориальные воды России.
 

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2 комментария Правила комментирования

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romeo
eo rom #
19:41
Если канал, в отличие от нашего, будет со шлюзами, то вряд ли можно говорить о каком-то ущербе..
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Alibaba
Alibaba #
19:47
Если канал, в отличие от нашего, будет со шлюзами, то вряд ли можно говорить о каком-то ущербе..

шлюзами ?? у моря и залива разный уровень ??
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