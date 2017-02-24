В Польше утвердили проект строительства канала через Балтийскую косу

Нижняя палата польского Сейма утвердила проект строительства канала через Балтийскую косу. Как сообщает ТАСС
, "за" проголосовал 401 депутат.
По мнению министра морского хозяйства и водного транспорта Марека Грубарчика, строительство канала крайне важно для Польши: "Восточная граница Евросоюза, НАТО, которая на 100% контролируется российской стороной, – недопустимая вещь". При этом он отметил, что в сложившейся геополитической обстановке протестами России против строительства можно пренебречь.
Осенью 2016 года в Польше объявили
тендер на строительство канала через балтийскую косу. Как ожидается, строительство начнётся в 2018 году. Канал, точное место для которого пока не выбрано, соединит Калининградский и Гданьский заливы и позволит судам попадать в Эльблонг, минуя
территориальные воды России.
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