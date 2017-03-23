"Писать важнее работы, дружбы, любви": "Твой Бро" побеседовал с калининградской поэтессой Евгенией Лис

"Твой Бро" продолжает знакомить читателей с калининградскими поэтами и их творчеством. Героиней нового выпуска стала Евгения Лис, которая представила 5 своих стихотворений.

"Писать для меня – это жизненная необходимость, это важнее работы, дружбы, любви. Если приходится выбирать между чем-то и возможностью писать - выбираю последнее. Выступала в "Катарсисе" и в "Детройте 39", сейчас там устраивают систематические поэтические чтения. У нас, на самом деле, очень много талантливых людей, но их, к сожалению, никто не знает, и это очень обидно. Я решила помочь это исправить".