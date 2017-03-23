От зияющих окон до стеклянной стены: архитекторы рассказали, какой хотели бы видеть "Кройц-аптеку" (эскизы)

"Должно быть четкое разделение на существующее и новое. Где-то можно даже оставить старую штукатурку. Не надо ничего украшать. Попала пуля в элемент и там образовалась выбоина? Она настоящая. Надо ли делать красивой? Нет!", — заключил Алексей Архипенко.
В левой, административной части, постарались убрать стекло. "После второго этажа лестницу можно даже не отделывать. Оставить как есть: в бетоне. Ключевыми будут именно лифты", — сказал архитектор.
По словам Архипенко, худшее, что можно сделать, это создать новодел по типу Рыбной деревни. "Ценность исторической детали растет в геометрической прогрессии!", — заключил он.
Архитектор Вячеслав Ковальчук начал с фразы: "Позволю себе вам не понравится". Его идеи кардинального отличались от представленных ранее. Ковальчук посетовал, что в своё время консервацию памятника не произвели, а сейчас делать что-либо с ним уже поздно.
"Кирпичную кладку можно разбирать руками. В нашей концепции мы занимались не реконструкцией, реставрацией, а восстановлением", — отметил он. Иными словами, архитекторы предложили снести уцелевшую стену и построить здание "Кройц-аптеки" заново, копируя малейшие детали. "Там только тронь и всё посыплется. Есть печальный опыт такой работы. Мы не предлагаем создавать новодел. Мы бережно относимся к воссозданию колорита. Плясать вокруг неустойчивых конструкций нельзя. Не получится, это не бутафория!" — заявил Ковальчук.
В этой концепции архитекторы вновь отметили стесненные условия и недостаток парковочных мест. В качестве решения проблемы они предложили расширить улицу Гражданскую и сделать карман для подъезжающих автобусов. Также решить сложность должна подземная стоянка на 15 автомобилей.
После выступил руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов. Он пояснил, что демонтировать постройку нельзя: "Демонтаж недопустим с точки зрения требований аукциона и законодательства. Мне кажется, что по глубине проработки и выбору инженерных решений в наибольшей мере соответствует третий проект".
Архитектор Александр Попадин назвал проект по реконструкции "Кройц-аптеки" пилотным для региона. "Если Калининград не в состоянии сохранить это небольшое здание, то нам остается только декорировать пятиэтажки. Нужно выбирать тот проект, который исторически достоверен".
В завершении градостроительного совета Вячеслав Генне поблагодарил инвестора, который выступил заказчиком конкурса, за открытость: "Обычно всё делается втихаря. А тут заказчик сам пошёл на организацию конкурса".
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