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От зияющих окон до стеклянной стены: архитекторы рассказали, какой хотели бы видеть "Кройц-аптеку" (эскизы)

19:10
  793 1
  • Эскиз
Эскиз
На градостроительном совете архитекторы представили четыре концепции реконструкции "Кройц-аптеки". В начале заседания, которое состоялось в четверг, 23 марта, главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне предупредил, что собственник здания сам подведет итоги и определится с внешним видом постройки, участники градостроительного совета лишь дадут свои рекомендации. 
 

1 вариант

 
 
Концепцию, основанную на контрасте, представила Анна Бельская. Она предложила восстановление исторического фасада здания и присоединение к ней осовремененной части.
 
"Восстанавливаем то, что осталось. Постарались увязать с постройками советского периода. На этом фоне особо должен выделиться исторический фасад", — уточнила Анна Бельская.
 
Вход в гостиницу организован с ул.Фрунзе. С этой же улицы можно будет войти в аптеку и административные помещения. В связи с тем, что объект окружен жилой постройкой, чтобы не мешать жителям района — решили не пристраиваться к существующим зданиям. По оценке архитекторов, для объекта требуется 14 парковочных мест, которые планируется получить за счет реконструкции существующей стоянки. 
 

2 вариант

 
Архпроектгрупп "Архитектура и дизайн"
 
 
Архитекторы ставили перед собой задачу сохранить объект. По их задумке, необходимо оставить напоминание о том, каким это здание калининградцы видят последние несколько десятилетий.
 
"Выделили два основных вектора: историческая преемственность и решения, которые позволят вписать его в новые реалии. Намеренно ушли от идеи — создать пряничный домик", — пояснил Фёдор Лученко.
 
Авторы проекта предлагают "работать с пустотой" — намеренно уходить от восстановления крыш, создать сплошное остекление левой части постройки, сохранить эффект "пустых оконных глазниц". "Третья часть нейтральная, стеклянная, чтобы не спорить. Окна должны выглядеть как пустые глазницы", — заключил архитектор Лученко. 
 

3 вариант

 
ArKuSS (архитекторы: Олег Купердяев, Алексей Архипенко, Сергей Сычёв) 
 
 
В этой концепции во главу угла ставилось полное сохранение постройки. Согласно задумке, новая часть на железобетонной конструкции фактически не касается восстановленной части.
 
"Должно быть четкое разделение на существующее и новое. Где-то можно даже оставить старую штукатурку. Не надо ничего украшать. Попала пуля в элемент и там образовалась выбоина? Она настоящая. Надо ли делать красивой? Нет!", — заключил Алексей Архипенко.
 
В левой, административной части, постарались убрать стекло. "После второго этажа лестницу можно даже не отделывать. Оставить как есть: в бетоне. Ключевыми будут именно лифты", — сказал архитектор.
 
По словам Архипенко, худшее, что можно сделать, это создать новодел по типу Рыбной деревни. "Ценность исторической детали растет в геометрической прогрессии!", — заключил он. 
 

4 вариант

 
 
Архитектор Вячеслав Ковальчук начал с фразы: "Позволю себе вам не понравится". Его идеи кардинального отличались от представленных ранее. Ковальчук посетовал, что в своё время консервацию памятника не произвели, а сейчас делать что-либо с ним уже поздно.
 
"Кирпичную кладку можно разбирать руками. В нашей концепции мы занимались не реконструкцией, реставрацией, а восстановлением", — отметил он. Иными словами, архитекторы предложили снести уцелевшую стену и построить здание "Кройц-аптеки" заново, копируя малейшие детали. "Там только тронь и всё посыплется. Есть печальный опыт такой работы. Мы не предлагаем создавать новодел. Мы бережно относимся к воссозданию колорита. Плясать вокруг неустойчивых конструкций нельзя. Не получится, это не бутафория!" — заявил Ковальчук.
 
В этой концепции архитекторы вновь отметили стесненные условия и недостаток парковочных мест. В качестве решения проблемы они предложили расширить улицу Гражданскую и сделать карман для подъезжающих автобусов. Также решить сложность должна подземная стоянка на 15 автомобилей.
 
После выступил руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов. Он пояснил, что демонтировать постройку нельзя: "Демонтаж недопустим с точки зрения требований аукциона и законодательства. Мне кажется, что по глубине проработки и выбору инженерных решений в наибольшей мере соответствует третий проект".
 
Архитектор Александр Попадин назвал проект по реконструкции "Кройц-аптеки" пилотным для региона. "Если Калининград не в состоянии сохранить это небольшое здание, то нам остается только декорировать пятиэтажки. Нужно выбирать тот проект, который исторически достоверен".
 
В завершении градостроительного совета Вячеслав Генне поблагодарил инвестора, который выступил заказчиком конкурса, за открытость: "Обычно всё делается втихаря. А тут заказчик сам пошёл на организацию конкурса". 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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romeo
eo rom #
19:46
Интересные проекты! Почему нельзя их все реализовать на территории города? Мест, где их можно ставить вместо убогих коробок, немеряно... 
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