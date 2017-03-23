От зияющих окон до стеклянной стены: архитекторы рассказали, какой хотели бы видеть "Кройц-аптеку" (эскизы)

Вход в гостиницу организован с ул.Фрунзе. С этой же улицы можно будет войти в аптеку и административные помещения. В связи с тем, что объект окружен жилой постройкой, чтобы не мешать жителям района — решили не пристраиваться к существующим зданиям. По оценке архитекторов, для объекта требуется 14 парковочных мест, которые планируется получить за счет реконструкции существующей стоянки.

"Восстанавливаем то, что осталось. Постарались увязать с постройками советского периода. На этом фоне особо должен выделиться исторический фасад", — уточнила Анна Бельская.

Концепцию, основанную на контрасте, представила Анна Бельская. Она предложила восстановление исторического фасада здания и присоединение к ней осовремененной части.

На градостроительном совете архитекторы представили четыре концепции реконструкции "Кройц-аптеки". В начале заседания, которое состоялось в четверг, 23 марта, главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне предупредил, что собственник здания сам подведет итоги и определится с внешним видом постройки, участники градостроительного совета лишь дадут свои рекомендации.

Архпроектгрупп "Архитектура и дизайн"

Архитекторы ставили перед собой задачу сохранить объект. По их задумке, необходимо оставить напоминание о том, каким это здание калининградцы видят последние несколько десятилетий.

"Выделили два основных вектора: историческая преемственность и решения, которые позволят вписать его в новые реалии. Намеренно ушли от идеи — создать пряничный домик", — пояснил Фёдор Лученко.

Авторы проекта предлагают "работать с пустотой" — намеренно уходить от восстановления крыш, создать сплошное остекление левой части постройки, сохранить эффект "пустых оконных глазниц". "Третья часть нейтральная, стеклянная, чтобы не спорить. Окна должны выглядеть как пустые глазницы", — заключил архитектор Лученко.

3 вариант

ArKuSS (архитекторы: Олег Купердяев, Алексей Архипенко, Сергей Сычёв)

В этой концепции во главу угла ставилось полное сохранение постройки. Согласно задумке, новая часть на железобетонной конструкции фактически не касается восстановленной части.