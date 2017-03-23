Министерство экологии планирует защитить от вырубки 17 гектаров леса в Балтийске
Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области планирует через суд предотвратить вырубку 17 гектаров леса в Балтийске. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Шитиков во время экологического совета в четверг, 23 марта.
"Будем пытаться на уровне верховного суда 17 гектаров леса возвращать в лесной фонд. Это участки в районе Мечниково, Павлово и Гвардейского бульвара", – сообщил Шитиков.
Напомним, что в марте 2015 года неизвестные пометили краской десятки дубов
в лесном массиве под Балтийском. Местные жители предположили, что таким образом деревья подготовили к вырубке.
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