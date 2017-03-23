Никакой строганины в меню: "Твой Бро" рассказывает о предложениях двух новых заведений Калининграда
Фото: Егор Сачко, "Твой Бро"
"Твой Бро" продолжает приглядываться к свежим точкам общепита и их предложениям, в этот раз он рассказывает о посещении бара "Быков" и кафе Breakfast.
Бар "Быков" — современное место в стиле лофт, минимум деталей и немного брутальных акцентов, включая музыку — хороший рок-н-ролл. Меню приносит симпатичная девушка, шурша длинным фартуком, из пяти страниц одна с едой, остальное — с распитием. Даже в будние дни в баре распивают — за широкой деревянной стойкой кофемашины нет, зато красуются ряды стеклянных емкостей, стена из белой узкой плитки, уложенная елочкой, и тонкие буквы складываются в "Быков". А где же он сам, этот Быков?
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