В Мамоново нашли место захоронения двух бургомистров Хайлигенбайля

В Мамоново сотрудники местного городского музея нашли место захоронения двух бургомистров Хайлигенбайля (так город назывался до 1947 года). Об этом Клопс.Ru сообщил один из участников раскопок, сотрудник Мамоновского городского музея Константин Косенков.



Во время очередного субботника по благоустройству территории старейшего городского кладбища — Госпитального — нашли надгробия с могил бургомистров Фридриха Эрнста Фейерабенда (занимал пост с 1817 по 1834 год) и Лоиса Шрёдера (с 1882 по 1921 гг).



"В среду, 22 марта, мы обнаружили плиты, которые отлично сохранились. В четверг забираем их", — рассказал Косенков.



По словам сотрудника музея, он и директор заведения занимаются расчисткой территории кладбища с октября прошлого года. Иногда в работах помогают неравнодушные местные жители.