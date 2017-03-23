Замок Рагнит в Немане законсервируют в 2017 году

Региональные власти намерены законсервировать руины немецкого замка Рагнит в 2017 году. Об этом Клопс.Ru рассказал глава Службы государственной охраны памятников Евгений Маслов в четверг, 23 марта.
"Подведомственное нам учреждение в скором времени объявит конкурс на консервацию. Деньги есть, они не такие большие, залатаем дыры, и уже в этом году будет всё сделано", — сообщил Маслов.
При этом стоимость консервации обойдётся региональному бюджету в сумму более одного миллиона рублей. Саму крепость возводили в 1289–1409 годах
. В настоящее время она находится в руинированном состоянии. На выделенные средства подрядчик должен будет расчистить участок от кустарника и мелколесья, выкосить газоны, очистить помещения от бытового мусора, установить ограждение с воротами, выполнить кладку из кирпича на отдельных участках, обустроить цементные стяжки, покрыть башню рубероидом и исполнить другие виды работ.
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