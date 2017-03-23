Замок Рагнит в Немане законсервируют в 2017 году

Региональные власти намерены законсервировать руины немецкого замка Рагнит в 2017 году. Об этом Клопс.Ru рассказал глава Службы государственной охраны памятников Евгений Маслов в четверг, 23 марта.

"Подведомственное нам учреждение в скором времени объявит конкурс на консервацию. Деньги есть, они не такие большие, залатаем дыры, и уже в этом году будет всё сделано", — сообщил Маслов.