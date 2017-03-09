На противоаварийные работы на руинах замка Рагнит в Немане потратят более миллиона рублей

В Калининградской области планируют потратить более миллиона рублей на выполнение первоочередных противоаварийных работ и консервации руин замка Рагнит в Немане. Соответствующие документы размещены на официальном портале госзакупок.



Крепость возводили в 1289–1409 годах. В настоящее время она находится в руинированном состоянии. На выделенные средства подрядчик должен будет расчистить участок от кустарника и мелколесья, выкосить газоны, очистить помещения от бытового мусора, установить ограждение с воротами, выполнить кладку из кирпича на отдельных участках, обустроить цементные стяжки, покрыть башню рубероидом и исполнить другие виды работ.



Справка: в 1277 году деревянная крепость Рагнит, принадлежащая пруссам, была сожжена войсками ордена. В 1289 году на месте крепости основали новую под названием Ландесхут. В 1326 году её переименовали в Рагнит. В 1356 году крепость отстроили заново, вокруг вырыли ров, но в 1356 году литовцы снова сожгли сооружение. В 1397 году началось строительство каменного замка. Завершили его в 1409 году. Строение было четырёхэтажным, имело почти квадратную форму, 11 больших залов, много подсобных помещений. В нём были и секретные подземные тоннели. Составной часть замка стала часовая башня высотой 25 метров. В 1829 году в крепости случился пожар, и она была серьёзно повреждена. С 1839 года в здании размещали городской и районный суды. В 1879 году — военный трибунал. После войны в замке был городской рынок.