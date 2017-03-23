Старинную усадьбу под Черняховском предложили признать памятником культурного наследия

Общественный совет при Службе госохраны памятников Калининградской области порекомендовал ведомству включить поместье Альтхоф-Инстербург в Черняховске в список объектов культурного наследия. Об этом стало известно во время заседания общественников в среду, 22 марта.



С инициативой на совете выступил архитектор Олег Ли. Он отметил, что рассматривать поместье следует как комплекс, в который входят усадебный дом, хозяйственная и жилая застройка, а также парк и аллея. Объект находится в районе улиц Портовой и Дачной.



Члены совета поддержали инициативу архитектора. Как отметил глава Службы госохраны памятников Евгений Маслов, поместье сначала попадёт в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, затем ведомство рассмотрит вопрос о включении его в реестр выявленных объектов культурного наследия, а после — и в реестр памятников культурного наследия. Только после этого на собственника здания будут возложены охранные обязательства по его сохранению.

Как сообщается в альманахе "Берега Анграпы" за 2006 год, замок Инстербург был построен в 1336 году рыцарями Немецкого ордена. Позже там появился конный завод. Во время Тридцатилетней войны (1618-1648) в имении в летнее время жила вдова шведского короля Густава Адольфа королева Мария Элеонора. При этом в своих письмах она упоминала о красивой липовой аллее в Альтхофе.



В 1734 году были возведены новые постройки вместо старых. Господский дом частично сохранился до наших дней. В 1740 году конный завод Альтхофа был переведен в Тракенен (пос. Ясная Поляна Нестеровского района) и послужил основой для выведения знаменитой на весь мир тракененской породы лошадей.