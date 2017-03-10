Частник купил усадьбу Альтхоф-Рагнит под Неманом
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
Старинная немецкая усадьба Альтхоф-Рагнит, которая находится в посёлке Мичуринский Неманского городского округа, нашла нового владельца. Об этом пишет "Комсомольская правда в Калининграде"
, ссылаясь на заявление руководителя службы охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова.
"Собственник памятника регионального значения, ансамбля усадьбы Альтхоф-Рагнит в посёлке Мичуринский Неманского городского округа, после двух протоколов службы принадлежащий ему памятник продал, — заявил Маслов. — До завершения оформления сделки собственнику будет выдано охранное обязательство со строгим календарным планом проведения ремонтно-реставрационных работ".
Сообщается, что до войны усадьба принадлежала немецким коннозаводчикам. Вокруг дома был разбит дендрологический парк.
А в прошлом году властям Калининграда наконец-то удалось найти собственника для здания Кройц-аптеки
. Здание, построенное в конце XIX — начале XX века, является объектом культурного наследия регионального значения и подлежит государственной охране. Собственник должен будет отреставрировать его.
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