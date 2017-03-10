Частник купил усадьбу Альтхоф-Рагнит под Неманом

Старинная немецкая усадьба Альтхоф-Рагнит, которая находится в посёлке Мичуринский Неманского городского округа, нашла нового владельца. Об этом пишет "Комсомольская правда в Калининграде" , ссылаясь на заявление руководителя службы охраны объектов культурного наследия Евгения Маслова.



"Собственник памятника регионального значения, ансамбля усадьбы Альтхоф-Рагнит в посёлке Мичуринский Неманского городского округа, после двух протоколов службы принадлежащий ему памятник продал, — заявил Маслов. — До завершения оформления сделки собственнику будет выдано охранное обязательство со строгим календарным планом проведения ремонтно-реставрационных работ".



Сообщается, что до войны усадьба принадлежала немецким коннозаводчикам. Вокруг дома был разбит дендрологический парк.



Напомним: в Зеленоградске н Напомним: в Зеленоградске н а публичных торгах продадут историческое здание , которое находится на Курортном проспекте, 18. Новый собственник, который купит дом на торгах, обязан будет срочно отреставрировать его.