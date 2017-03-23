"Три стены и груда кирпичей": региональные власти рассказали, почему не могут продать военные городки
Агентство по имуществу не может приватизировать военные городки, переданные ему Министерством обороны. Как рассказала глава ведомства Наталья Кузнецова во время заседания Калининградской областной думы в четверг, 23 марта, все проблемы — из-за плохого состояния имущества.
"Достаточно на них посмотреть, чтобы понять причину их неликвидности. У подобных объектов (в основном это военные городки, которые переданы Министерством обороны) отсутствуют инженерные коммуникации, проводка. Они находятся в руинированном состоянии и бизнесу не интересны, — сообщила Кузнецова. — Министерство обороны передаёт нам имущественный комплекс — три стены. Чаще всего это груда кирпичей".
Ранее стало известно, что региональное правительство в 2016 году за счёт приватизации заработало порядка 26 миллионов рублей. При этом не удалось продать
несколько имущественных комплексов в Краснознаменском, Неманском, Гвардейском муниципальных округах, в Черняховске, Советске и Озёрске. Также непроданным остался военный городок в Гвардейске.
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