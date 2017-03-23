В Калининграде до конца года уберут рекламные баннеры вдоль проезжих частей

В Калининграде до конца года уберут рекламные растяжки вдоль проезжих частей. Об этом заявил в четверг, 23 марта, глава Калининграда Александр Ярошук. О рекламе заговорили во время совместного с врио губернатора Антоном Алихановым рабочего выезда к ремонтируемым домам на Ленинском проспекте.
"Такого вида рекламы в федеральном законодательстве не существует", — заметил глава региона.
"Совершенно справедливо. Мы будем её убирать в этом году по всем маршрутам. По большому счёту, она у нас сейчас только в центре", — заверил Александр Ярошук.
Алиханов уточнил, что ждать до конца года нет необходимости. "Интересно, как она может отыгрываться, если её нет в федеральном законодательстве? Я думаю, что нам надо пару месяцев, чтобы с этим разобраться", — подчеркнул врио губернатора.
В середине февраля Александр Ярошук заявлял о намерениях мэрии снять рекламные баннеры
, размещённые вдоль проезжей части в центре города, чтобы улучшить видимость для водителей.
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