В Калининграде до конца года уберут рекламные баннеры вдоль проезжих частей

В Калининграде до конца года уберут рекламные растяжки вдоль проезжих частей. Об этом заявил в четверг, 23 марта, глава Калининграда Александр Ярошук. О рекламе заговорили во время совместного с врио губернатора Антоном Алихановым рабочего выезда к ремонтируемым домам на Ленинском проспекте.

"Такого вида рекламы в федеральном законодательстве не существует", — заметил глава региона.

"Совершенно справедливо. Мы будем её убирать в этом году по всем маршрутам. По большому счёту, она у нас сейчас только в центре", — заверил Александр Ярошук.

Алиханов уточнил, что ждать до конца года нет необходимости. "Интересно, как она может отыгрываться, если её нет в федеральном законодательстве? Я думаю, что нам надо пару месяцев, чтобы с этим разобраться", — подчеркнул врио губернатора.