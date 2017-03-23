В Калининграде отключили от отопления пять улиц, школу и дом ночного пребывания

В четверг, 23 марта, для ремонта сетей планируются отключения от горячего водоснабжения и отопления жилых домов и административных зданий на пяти улицах Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Кроме того, будет отключена холодная вода для врезки в 150-миллиметровый водовод и замены домовой задвижки.



Без света в связи с ремонтными работами на электрощитах и подстанциях в течение дня останутся дома на семи улицах и котельная.