В Калининграде отключили от отопления пять улиц, школу и дом ночного пребывания
В четверг, 23 марта, для ремонта сетей планируются отключения от горячего водоснабжения и отопления жилых домов и административных зданий на пяти улицах Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Кроме того, будет отключена холодная вода для врезки в 150-миллиметровый водовод и замены домовой задвижки.
Без света в связи с ремонтными работами на электрощитах и подстанциях в течение дня останутся дома на семи улицах и котельная.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.