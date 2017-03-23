В Китае в 2016 году установлен рекорд рождаемости

В 2016 году на территории Китая родилось 18,46 млн человек, что на 1,31 млн больше, чем в 2015 году. Об этом со ссылкой на заявление Национальной комиссии здравоохранения и планирования семьи КНР сообщает ИА Regnum.



Такие показатели рождаемости стали самыми высокими в Китае за последние 17 лет. Чиновники считают, что улучшение показателей рождаемости — результат отмены демографической политики "Одна семья — один ребёнок".



Улучшение демографической ситуации стало возможно благодаря модернизации системы здравоохранения в Китае. Там открыли дополнительные родильные отделения и наняли квалифицированный медицинский персонал.



Китай — самая населённая в мире страна. В прошлом году численность населения КНР увеличилась на 8,09 млн человек и составила более 1,3 млрд человек.