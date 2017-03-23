В Балтийске прокуратура добилась для инвалида покупки коляски с электроприводом
В Балтийске инвалиду за счёт бюджетных средств купят коляску
Фото из архива Клопс.Ru
В Балтийске прокуратура заступилась за местного жителя, который является инвалидом первой группы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.
По данным ведомства, мужчина не может самостоятельно передвигаться. Однако чиновники отказывались покупать ему инвалидную коляску.
Кроме того, в доме, где живёт мужчина, нет пандуса. Из-за этого он лишён возможности свободно выходить из квартиры. В связи с этим надзорный орган через суд потребовал от администрации муниципалитета оборудовать входную группу и лестничные марши здания специальной платформой.
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