Эксперт: калининградская корюшка заражена паразитами, но они безопасны для человека
"В области гельминтами заражены практически все породы рыб и примерно половина всей корюшки. Но хочу сразу развеять все сомнения. Несмотря на то, что обнаружить червячков в корюшке не самое приятное дело, это абсолютно безопасно для человека и есть её можно", – заявил профессор КГТУ, доктор ветеринарных наук Александр Муромцев.
Эксперт отметил, что любая рыба должна проходить термическую обработку. В противном случае можно подхватить описторхоз.
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