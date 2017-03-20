В Калининграде корюшку на набережной Преголи ловят вёдрами и продают по 200 рублей

В Калининградской области в самом разгаре весенний нерест европейской корюшки. Где в регионе отменный лов любимой многими рыбы, узнал Клопс.Ru.

На ловлю с "пауком"

С приходом весны в Калининграде традиционно активизируются корюшатники. Так в среде рыбаков принято называть любителей ловли корюшки — пожалуй, одного из самых популярных среди местных жителей видов. Неприхотливость корюшки и интенсивный клёв превращают рыбалку в увлекательное занятие для любого рыболова независимо от его опыта.

В погожий день набережную Преголи от бывшего ДКМ до оптовой базы оккупируют десятки рыбаков всех возрастов, нередко на промысел выбираются целыми семьями. Люди стоят практически вплотную, при этом никакой конкуренции между ними нет. С удочками никто не заморачивается: присутствующие добывают корюшку приспособлением под названием "паук". Эта снасть представляет собой металлический каркас с четырьмя лапами, к которым крепится сеть. Конструкция опускается в воду при помощи длинного шеста или жерди. Спустя непродолжительное время "паука" поднимают — иногда с уловом, чаще пустой. Клёв зависит от многих причин — например, от того, на какую глубину опускается снасть.

"Паук" — простая снасть: сетка и жердь. Фото Дениса Зайцева-Болотникова

Один из рыбаков, представившийся Дмитрием, объясняет популярность подобного метода ловли простотой конструкции и низкой ценой "пауков". Такие снасти продаются во многих рыболовных магазинах, их стоимость варьируется в пределах от 300 до 700 рублей. Он также советует для подъёма "паука" использовать палку из орешника, так как он хорошо гнётся и не гниёт.

По словам Дмитрия, опытные рыбаки приезжают занять места на набережной в предрассветные часы. В период активного клёва удачливые рыболовы, бывает, успевают наловить к полудню до 20 кг корюшки. Нередко предприимчивые граждане здесь же разворачивают торговлю. Цену не задирают: килограмм свежевыловленной рыбы отдают за 200 рублей.

"Она такая рыба, что не пропадёт. На крайний случай, если через 2–3 дня никто не купит, её пускают на завялку, а потом в любом пивном магазине продают. И стоит, я вам скажу, ни фига не дёшево", — отмечает Дмитрий.

Сам рыбак, по его словам, впервые использует "паук" на рыбалке, поэтому о продаже улова даже не помышляет. Зато пойманной корюшки хватит на то, чтобы обеспечить всю многочисленную семью вкусным ужином из жареной рыбы.

Говорят, когда рыба клюёт, рыбак просто перестаёт ощущать время. Однако это не совсем так в случае ловли "пауком" — попробуй покидать снасть несколько часов подряд. "Зарядка такая, что на следующий день спина не разгибается", — признаются рыбаки. Самые рыбные места

"Корюшку обычно ловят не ради интереса, — подтверждает представитель популярного рыболовного форума Калининградской области "Рыбалтика" Никита Портунов. — Это не столько для удовольствия, сколько "для покушать". Ловить "пауком" — неспортивно и не столь интересно, как на удочку", — подчёркивает он.

Никита Портунов. Фото Дениса Зайцева-Болотникова

Также Портунов советует рыбакам подождать потепления. Любая рыба, и корюшка в их числе, нерестится в зависимости от того, ранняя или поздняя выдалась весна. Когда температура воды ещё низкая, рыба идёт медленно: какие-то стаи задерживаются, другие идут нереститься. Как только температура повышается — рыба идёт уже массово. В середине марта корюшка начинает потихоньку заходить из моря в реки, поднимается до верховий рек, там нерестится, а после скатывается обратно, и на обратном ходу её тоже можно ловить.

Следует помнить, что на рыбалке необходимо придерживаться правил — запрещено ловить на "паук" размером больше метра и с размером ячеи более 10 мм. Об этом говорится в "Правилах рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна". За соблюдением правил рыболовства строго следит рыбоохрана Западно-Балтийского теруправления. С 27 февраля 2017 года рыбинспекторы поймали почти 50 правонарушителей и изъяли 57 запретных орудий лова.

Портунов лично проинспектировал место добычи корюшки напротив Музея Мирового океана.

"Не у всех "пауки" по размеру — даже видно на глаз, что больше метра, но не видел, чтобы штрафовали кого-то", — отмечает он.

Ловить корюшку можно и обычной удочкой со скользящим поплавком. Он удобен тем, что позволяет удить на большой глубине. Корюшка — хищник, при этом не слишком требовательный, и активно клюёт практически на любую животную наживку, даже на саму себя. Также для насадки подойдут остатки от прошлых рыбалок — например, голова судака. От неё отрезаются щёчки — самое вкусное место, нарезаются на мелкие кусочки, и лакомство для корюшки готово. Можно использовать и другие виды рыб, но мясо некоторых хуже сидит на крючке.

Судя по сообщениям участников рыболовного форума, корюшка хорошо клюёт в так называемом затоне в конце улицы Портовой, около доков завода "Янтарь". Также рыбу заметили на реках Матросовка, Неман, Дейма, в посёлке Головкино, Гвардейске.

Мелкая и мало

При всей народной любви к этой вкусной рыбке корюшка не дотягивает до звания местной знаменитости. В Калининграде таковой является балтийская селёдка, в чью честь Музей Мирового океана с 2005 года проводит праздник. В прошлом году мероприятие было внесено в российский "Национальный календарь событий".

Национальный праздник корюшки ежегодно с размахом отмечают наши литовские соседи. В феврале сотни гостей собираются в Паланге, чтобы отведать рыбку во всех её кулинарных проявлениях: жареную, вяленую, копчёную и даже маринованную корюшку.

Но даже рыбацкий праздник в Литве меркнет по сравнению с масштабом празднования Праздника корюшки в Санкт-Петербурге. В 2017 году Северная столица в пятнадцатый раз отметит день маленькой рыбки, ставшей одним из символов города. Мероприятие будет проходить на протяжении двух дней — 13 и 14 мая. Ожидается, что число посетителей праздника превысит 80 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Куршском заливе начался промышленный промысел корюшки. В 2017 году добычу будет вести рекордное количество бригад калининградских рыбаков — более 90.