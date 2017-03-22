Рыжков о "Заре": Скоро кинотеатр сам по себе умрёт

Без дальнейших инвестиций и без проведения масштабной реконструкции "Заря" в скором времени закроется. Об этом арт-директор кинотеатра Артём Рыжков рассказал в среду, 22 марта, во время заседания общественного совета при Службе государственной охраны памятников .

У нас не просто спад – мы на грани исчезновения с карты города, – сообщил Рыжков, отметив, что количество зрителей сократилось в несколько раз за последние 5-7 лет. – И дело даже не в появлении конкурентов. Нет инвестиций.

Он также отметил, что самая большая прибыль у комплекса была в те времена, когда в здании находилось казино. В настоящее время от "Зари" остался только один кинозал и кафе, что не может привлечь большого числа зрителей.

"Единственный вариант – это превращение комплекса, называйте как хотите, в торговый центр или культурно-развлекательный центр. Единственный шанс. А так мы понимаем, что кинотеатр сам по себе умрёт. Уже закрыли два зала, ночной клуб", – добавил Рыжков.