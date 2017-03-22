"Твой Бро": калининградка стала чемпионом страны по приготовлению кофе в AeroPress

В начале марта бариста кофейни "Прачечная" Анастасия Савловская стала чемпионом России по приготовлению кофе в AeroPress. Соревнования проходили в Москве в рамках Russian Barista Day. "Твой Бро" поговорил с обладательницей престижного золотого "заварника" и узнал секреты кофейных битв самого высокого уровня.
Зерно перемалывается, отправляется в пресс, который почти магическим образом молниеносно превращает гущу в прекрасный напиток. Наблюдая за процессом, краем уха слышу, как другие бариста обсуждают, что Настя даже в свободное от работы время готовит кофе. Причём делает это настолько быстро, что мы уже и сами не замечаем, как сидим за столиком, пьём кофе и разговариваем обо всем подряд.
"Перед тем как поехать в Москву, мы попробовали пять бутылок различной воды, которые мы могли приобрести в столице. И ни одна не подошла. От смены воды вкус менялся кардинально: не раскрывался или вообще отдавал мылом. В итоге, чтобы быть уверенными во вкусе, мы повезли с собой шесть литров "славянского родника", к которому мы привыкли, – это очень мягкая и плотная вода. Однако были и такие участники, кто не привозил с собой ничего", - говорит Анастасия.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.