"Твой Бро": калининградка стала чемпионом страны по приготовлению кофе в AeroPress

В начале марта бариста кофейни "Прачечная" Анастасия Савловская стала чемпионом России по приготовлению кофе в AeroPress. Соревнования проходили в Москве в рамках Russian Barista Day. "Твой Бро" поговорил с обладательницей престижного золотого "заварника" и узнал секреты кофейных битв самого высокого уровня.

Зерно перемалывается, отправляется в пресс, который почти магическим образом молниеносно превращает гущу в прекрасный напиток. Наблюдая за процессом, краем уха слышу, как другие бариста обсуждают, что Настя даже в свободное от работы время готовит кофе. Причём делает это настолько быстро, что мы уже и сами не замечаем, как сидим за столиком, пьём кофе и разговариваем обо всем подряд.

"Перед тем как поехать в Москву, мы попробовали пять бутылок различной воды, которые мы могли приобрести в столице. И ни одна не подошла. От смены воды вкус менялся кардинально: не раскрывался или вообще отдавал мылом. В итоге, чтобы быть уверенными во вкусе, мы повезли с собой шесть литров "славянского родника", к которому мы привыкли, – это очень мягкая и плотная вода. Однако были и такие участники, кто не привозил с собой ничего", - говорит Анастасия.