Создатели городского кафе Street Chef рассказали "Твоему Бро", что является самым печальным в их бизнесе

Основатели гастрономических проектов Street Chef, "Чин-чин" и "Пикник" Алексей Самойлов и Антон Грибович поделились главными печалями и радостями своей работы в шестой части проекта "Начинай бизнес смолоду" про молодых предпринимателей Калининграда.
"Если ты относишься к своему делу как к работе, это печально. Для нас это творчество, жизнь. Люди и их эмоции, общение – то, что нас заряжает. Мы никогда не говорим и не пишем, что у нас, мол, самые лучшие еда или напитки в городе, это должен сказать сам гость. А нам это говорят - спасибо, и когда возвращаются – это самое приятное в нашем деле".
Алексей: Сфера общепита была близка еще до открытия бизнеса, мы в ней работали и раньше. Я больше 10 лет трудился поваром, сперва в Новосибирске, потом в Калининграде, уезжал в Москву на 2 года. Так что могу уверенно сказать, что мне это по душе.
Антон: А я на протяжении 6 - 7 лет работал здесь в качестве бармена в некоторых популярных и не очень местах города. Потом произошло наше знакомство с Лешей, и мы решили сделать что-то совместное. Я вообще думаю, что люди, долго работающие в общепите, мечтают открыть свое дело. Но то, чем мы сейчас занимаемся, пока не похоже на воплощение нашей мечты, то есть это еще не предел.
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