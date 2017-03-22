Создатели городского кафе Street Chef рассказали "Твоему Бро", что является самым печальным в их бизнесе

Основатели гастрономических проектов Street Chef, "Чин-чин" и "Пикник" Алексей Самойлов и Антон Грибович поделились главными печалями и радостями своей работы в шестой части проекта "Начинай бизнес смолоду" про молодых предпринимателей Калининграда.

"Если ты относишься к своему делу как к работе, это печально. Для нас это творчество, жизнь. Люди и их эмоции, общение – то, что нас заряжает. Мы никогда не говорим и не пишем, что у нас, мол, самые лучшие еда или напитки в городе, это должен сказать сам гость. А нам это говорят - спасибо, и когда возвращаются – это самое приятное в нашем деле".