В России упал интерес к истории Великой Отечественной войны — "Левада-центр"

Количество граждан, интересующихся периодом Великой Отечественной войны, в России сократилось по сравнению с 2008 годом на 17%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого "Левада-центром".



Если в 2008 году этим периодом истории России интересовались 55% респондентов, то в марте 2017 года — 38%. Количество граждан, которым интересна Петровская эпоха, сократилось с 42% до 31%. Больше людей при этом стали изучать Брежневскую эпоху. Таких по сравнению с 2008 годом стало на 6% больше. Увеличилось и число людей, которых не интересует ничего в истории страны. Если в 2008 году об этом заявили 7% опрошенных, то в 2017 — 15%.