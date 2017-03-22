В России упал интерес к истории Великой Отечественной войны — "Левада-центр"
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Количество граждан, интересующихся периодом Великой Отечественной войны, в России сократилось по сравнению с 2008 годом на 17%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого
"Левада-центром".
Если в 2008 году этим периодом истории России интересовались 55% респондентов, то в марте 2017 года — 38%. Количество граждан, которым интересна Петровская эпоха, сократилось с 42% до 31%. Больше людей при этом стали изучать Брежневскую эпоху. Таких по сравнению с 2008 годом стало на 6% больше. Увеличилось и число людей, которых не интересует ничего в истории страны. Если в 2008 году об этом заявили 7% опрошенных, то в 2017 — 15%.
Опрос граждан старше 18 лет проводился 2–6 марта. При этом вопросы об интересе к истории не задавали россиянам с 2008 года.
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