Встреча с орнитологом, песни и танцы: в Калининградском зоопарке 2 апреля отметят День птиц

В Калининградском зоопарке 2 апреля проведут мероприятия в честь Дня птиц. Об этом Клопс.Ru сообщили в зоосаде.



В 15:00 гости зверинца смогут узнать, что общего между Врубелем и воробьём, какого певца зовут "серым", какую птицу нельзя есть и многое другое. Рассказывать об этом будет учёный-орнитолог Юлия Гришанова.



Для детей с 13:00 организуют знакомство с птицами зоопарка. Им расскажут о традициях встречи первых перелётных птиц и проведут мастер-класс по оформлению весенних жаворонков. Пройдут в зоосаде народные обрядовые танцы и будут звучать песни.



Для эрудитов организуют игру-путешествие по зоопарку в поисках местных представителей пернатой фауны. Пройдёт в зоопарке и квест-игра "Птица года".



Праздник будет проведён в рамках международной компании 2017 года "Let it grow" Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов. Оно посвящено сохранению местных видов фауны.



В Калининградском зоопарке можно увидеть 90 видов птиц. 79 из них включены в Международную Красную Книгу, Красную Книгу России и Красную Книгу Калининградской области.