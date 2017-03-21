Встреча с орнитологом, песни и танцы: в Калининградском зоопарке 2 апреля отметят День птиц
В Калининградском зоопарке 2 апреля проведут мероприятия в честь Дня птиц. Об этом Клопс.Ru сообщили в зоосаде.
В 15:00 гости зверинца смогут узнать, что общего между Врубелем и воробьём, какого певца зовут "серым", какую птицу нельзя есть и многое другое. Рассказывать об этом будет учёный-орнитолог Юлия Гришанова.
Для детей с 13:00 организуют знакомство с птицами зоопарка. Им расскажут о традициях встречи первых перелётных птиц и проведут мастер-класс по оформлению весенних жаворонков. Пройдут в зоосаде народные обрядовые танцы и будут звучать песни.
Для эрудитов организуют игру-путешествие по зоопарку в поисках местных представителей пернатой фауны. Пройдёт в зоопарке и квест-игра "Птица года".
Праздник будет проведён в рамках международной компании 2017 года "Let it grow" Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов. Оно посвящено сохранению местных видов фауны.
В Калининградском зоопарке можно увидеть 90 видов птиц. 79 из них включены в Международную Красную Книгу, Красную Книгу России и Красную Книгу Калининградской области.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.