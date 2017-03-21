"Твой Бро": почему "Нефть Fest" хочется и нужно повторить

18 марта отметилось на календаре калининградских событий как дата первого мероприятия под независимым флагом фестиваля "Нефть", где выступали группы совершенно разного формата. "Твой Бро" сходил туда, сделал репортаж и отметил, что для первого опыта получилось более чем нормально.

Откровением стали ребята Blues Monday, исполняющие эмоциональный хардкор без перегруженности звучания. Кто-то только здесь впервые познакомился с Honey – явно недооценённым (в пределах нашего города), как подметил организатор "Нефть Fest", калининградским музыкантом. Не всех, кто влился в калининградскую музыку попозже, зацепило романтикой пост-рока, но Houston! We've got problems могли исправить эту ситуацию. И, наконец, Pakisstan со всей своей энергетикой, искренностью и братской читкой не могли оставить равнодушными тех, кто, в отличие от них, не считает, что рэп и панк могут сживаться под одной крышей и тем более в одном музыкальном проекте.

Вечер, лестница перед пабом тире клубом заполнена знакомыми лицами – только успевай здороваться. Внутри, разумеется, всё в несколько раз преумножено – музыканты уже расчехлились, настроились и задали начало этому вечеру. Клуб не заполнен полностью, но ощущения нехватки людей нет. С одной стороны, такая сплочённость – именно это ощущается на протяжении всего фестиваля – обусловлена разножанровостью музыкальных стилей заявленных групп, ну и дело, конечно, в самих музыкантах, по выступлениями которых у нас всех было весьма достаточно времени соскучиться. С другой – некоторой ностальгией по некогда дружным концертам, когда подвороты ещё не были массовым явлением, а веселиться возле сцены не считалось зазорным.

