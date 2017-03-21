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"Твой Бро": почему "Нефть Fest" хочется и нужно повторить

17:20
  290 0
Фото: Артём Килькин, "Твой Бро"
18 марта отметилось на календаре калининградских событий как дата первого мероприятия под независимым флагом фестиваля "Нефть", где выступали группы совершенно разного формата. "Твой Бро" сходил туда, сделал репортаж и отметил, что для первого опыта получилось более чем нормально.
 
Откровением стали ребята Blues Monday, исполняющие эмоциональный хардкор без перегруженности звучания. Кто-то только здесь впервые познакомился с Honey – явно недооценённым (в пределах нашего города), как подметил организатор "Нефть Fest", калининградским музыкантом. Не всех, кто влился в калининградскую музыку попозже, зацепило романтикой пост-рока, но Houston! We've got problems могли исправить эту ситуацию. И, наконец, Pakisstan со всей своей энергетикой, искренностью и братской читкой не могли оставить равнодушными тех, кто, в отличие от них, не считает, что рэп и панк могут сживаться под одной крышей и тем более в одном музыкальном проекте.
 
Вечер, лестница перед пабом тире клубом заполнена знакомыми лицами – только успевай здороваться. Внутри, разумеется, всё в несколько раз преумножено – музыканты уже расчехлились, настроились и задали начало этому вечеру. Клуб не заполнен полностью, но ощущения нехватки людей нет. С одной стороны, такая сплочённость – именно это ощущается на протяжении всего фестиваля – обусловлена разножанровостью музыкальных стилей заявленных групп, ну и дело, конечно, в самих музыкантах, по выступлениями которых у нас всех было весьма достаточно времени соскучиться. С другой – некоторой ностальгией по некогда дружным концертам, когда подвороты ещё не были массовым явлением, а веселиться возле сцены не считалось зазорным.
 
Читайте дальше в "Твоём Бро".

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