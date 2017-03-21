Лукашенко попросил учёных изобрести новый источник энергии, чтобы "не ползать на коленях" за нефть или газ
Александр Лукашенко
Фото с официального сайта президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал учёных в стране изобрести "новый источник энергии", чтобы страна не зависела от поставок нефти и газа. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.
Во время рабочей поездки в Могилёвскую область Лукашенко заявил, что изобретение лекарства от рака и уникального источника энергии стало бы прорывом для белорусской науки. Он подчеркнул, что в медицине исследователи уже давно работают в данном направлении и научились диагностировать заболевание в ранней стадии.
Ещё я хотел бы, чтобы наши учёные изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа, — отметил Лукашенко.
При этом, по словам главы Белоруссии, важные разработки учёных часто отказываются внедрять на предприятиях. Он подчеркнул, что все нововведения, которые могут облегчить или усовершенствовать процесс производства, необходимо обязательно внедрять.
7 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании совета глав правительств стран ЕАЭС призвал коллег помнить о льготной цене на газ из страны при принятии решений, которые блокируют и тормозят процесс интеграции в ЕАЭС. Позже Лукашенко сказал, что цена на газ не должна лежать в основе отношений
между госудасртвами.
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