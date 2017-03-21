Лукашенко попросил учёных изобрести новый источник энергии, чтобы "не ползать на коленях" за нефть или газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал учёных в стране изобрести "новый источник энергии", чтобы страна не зависела от поставок нефти и газа. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.



Во время рабочей поездки в Могилёвскую область Лукашенко заявил, что изобретение лекарства от рака и уникального источника энергии стало бы прорывом для белорусской науки. Он подчеркнул, что в медицине исследователи уже давно работают в данном направлении и научились диагностировать заболевание в ранней стадии.

Ещё я хотел бы, чтобы наши учёные изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа, — отметил Лукашенко.

При этом, по словам главы Белоруссии, важные разработки учёных часто отказываются внедрять на предприятиях. Он подчеркнул, что все нововведения, которые могут облегчить или усовершенствовать процесс производства, необходимо обязательно внедрять.