HeadHunter: Почти треть калининградцев ежемесячно скандалят на работе

Почти треть калининградцев (33%) сталкиваются с конфликтами на работе ежемесячно. Такие данные приводит служба исследований HeadHunter на основании опроса специалистов из Калининградской области.



Ещё 29% ответили, что никогда не конфликтуют на работе. 8% специалистов из Калининградской области указали, что разногласия на работе случаются каждый день или несколько раз в неделю.



Главными причинами конфликтов большинство опрошенных (88%) назвали рабочие вопросы. Ещё 6% сотрудников причиной столкновений назвали бытовые проблемы. Столько же респондентов выбрали вариант "Другое".

Чаще всего все скандалы заканчиваются достижением договорённости, которая всех устраивает. При этом конфликты по рабочим вопросам таким образом завершаются чаще, чем споры по бытовым вопросам. Бытовые же столкновения чаще, чем рабочие, заканчиваются "заморозкой".

63% опрошенных считают, что избежать конфликтов может помочь уважение коллег друг к другу. Ещё 16% уверены, что трений избегать не стоит, так как это нормальная часть рабочего процесса.