Основатель Bastard Barbershop Лукас рассказал "Твоему Бро" о том, почему считает свой салон уникальным

В проекте "Начинай бизнес смолоду" 24-летний создатель барбершопа Bastard Barbershop Лукас Гамлетович рассказал
о том, за что не боятся взяться молодые бизнесмены Калининграда.
"Когда в администраторах салонов числятся девушки, то многие приходят просто с ними пофлиртовать. Посмотрев на всё это, мы решили открыть что-то своё, уникальное. Я взялся за это дело, потому что был уверен, что могу сделать всё более грамотно. Я держу в руках ножницы уже 8 лет. До того как открыть Bastard, работал во многих салонах, в одном из них и познакомился с Марком, который стал моим другом и партнёром по бизнесу. У нас было своё видение относительно ведения барберинга, и то, как развивалось это направление в Калининграде, с ним разнилось. В частности, нам не нравилось, что все как бы копируют друг у друга формат, а некоторые бизнесмены так и вовсе ни секунды не провели у кресла, чтобы понять, что необходимо клиенту", — сказал Лукас Гамлетович.
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