"Твой Бро": в Калининграде пройдёт выпускное шоу модельного агентства

25 марта в Калининграде пройдёт фэшн-шоу. Выпускники PSFA fashion academy представят свои работы в нескольких направлениях. Об этом "Твоему Бро" рассказала куратор проекта Ольга Божова.



"Мы не призываем людей гнаться за модой — мы призываем их интересоваться ей, развивать свой вкус не только в одежде, но и в музыке, кино", — поделилась Божова.

Специально для этого выпуска организаторы пригласили именитых ведущих и известных в fashion-индустрии гостей, дизайнеров Калининграда и владельцев шоу-румов.