"Твой Бро": в Калининграде пройдёт выпускное шоу модельного агентства
25 марта в Калининграде пройдёт фэшн-шоу. Выпускники PSFA fashion academy представят свои работы в нескольких направлениях. Об этом "Твоему Бро" рассказала куратор проекта Ольга Божова.
"Мы не призываем людей гнаться за модой — мы призываем их интересоваться ей, развивать свой вкус не только в одежде, но и в музыке, кино", — поделилась Божова.
Специально для этого выпуска организаторы пригласили именитых ведущих и известных в fashion-индустрии гостей, дизайнеров Калининграда и владельцев шоу-румов.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.