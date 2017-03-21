"Твой Бро": шесть растений, которые можно вырастить на окне, а затем съесть

Зелень, овощи и ягоды - всё это можно вырастить на подоконнике. Об этом "Твоему Бро" рассказал заведующий лабораторией кафедры агропочвоведения и агроэкологии КГТУ и по совместительству основатель мастерской "Флоэма" Александр Матюха.

Приятно же наблюдать за тем, как в буквальном смысле созревают плоды ваших стараний! И ещё большее удовольствие – дополнить блюдо собственно выращенной зеленью или вдыхать ароматы свежей мяты по утрам, не выходя из дома. Александр уверяет, что растить зелень, овощи и даже землянику на своём окошке или на балконе под силу каждому горожанину. Главное, сделать всё грамотно – от подготовки рассады до последующего ухода за всходами. Обо всё этом герой нашего материала любезно рассказывает ниже, а мы, полагаясь на его опыт и желая заиметь живой витаминный коктейль в собственной квартире, предвкушаем гарантированный успех!