"Твой Бро": шесть растений, которые можно вырастить на окне, а затем съесть
Александр Матюха. Фото "Твоего Бро"
Зелень, овощи и ягоды - всё это можно вырастить на подоконнике. Об этом "Твоему Бро" рассказал заведующий лабораторией кафедры агропочвоведения и агроэкологии КГТУ и по совместительству основатель мастерской "Флоэма" Александр Матюха.
Приятно же наблюдать за тем, как в буквальном смысле созревают плоды ваших стараний! И ещё большее удовольствие – дополнить блюдо собственно выращенной зеленью или вдыхать ароматы свежей мяты по утрам, не выходя из дома. Александр уверяет, что растить зелень, овощи и даже землянику на своём окошке или на балконе под силу каждому горожанину. Главное, сделать всё грамотно – от подготовки рассады до последующего ухода за всходами. Обо всё этом герой нашего материала любезно рассказывает ниже, а мы, полагаясь на его опыт и желая заиметь живой витаминный коктейль в собственной квартире, предвкушаем гарантированный успех!
"Все растения любят свет! Особенно цветущие и плодоносящие. Поэтому выбирайте хорошо освещенные подоконники, а при выращивании растений осенью и зимой обязательно обзаведитесь фитолампой. Обычные бытовые лампы не подойдут из-за бедности их спектра.
Перед посевом полезно подготовить семена, это ускорит их прорастание. Замочите семена в теплой воде на двое суток, раз в день меняйте воду, затем подержите их в слабо-розовом растворе марганцовки 1-2 часа, просушите семена на салфетке и приступайте к посеву.
Итак, горшок у нас готов, мы знаем, как сеять семена, теперь можно сосредоточиться на выборе культуры".
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