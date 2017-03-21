В пятницу жителей Калининградской области бесплатно проконсультируют юристы (адреса)

В пятницу, 24 марта, в Калининградской области пройдёт Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает пресс-секретарь Общественной палаты региона Ульяна Стрельцова.



Мероприятие организовывает региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с правительством области, администрациями муниципалитетов, общественной, адвокатской и нотариальной палатами. Юристы будут вести приём граждан с 9:00 до 18:00 в общественных приёмных и центрах бесплатной юридической помощи.



Адреса в Калининграде:



— ул. Репина, 20

— Советский пр., 13 (кабинеты 107, 324, 339)

— ул. Ген. Буткова, 18

— ул. Октябрьская, 4 (офис 311)

— ул. Красная, 35

Адреса в области:



— г. Багратионовск, ул. Пограничная, 57

— г. Балтийск, ул. Ленина, 77б

— г. Гвардейск, ул. Юбилейная, 6

— г. Гурьевск, ул. Лесная, 3а

— г. Гусев, ул. Ульяновых, 1

— г. Зеленоградск, ул. Ленина, 20

— г. Краснознамёнск, ул. Калининградская, 56

— г. Ладушкин, ул. Победы, 23

— г. Мамоново, ул. Советская, 2

— г. Неман, ул. Победы, 32

— г. Нестеров, ул. Черняховского, 20

— г. Озёрск, ул. Московская, 9

— г. Пионерский, ул. Флотская, 2

— г. Полесск, ул. Калининградская, 38

— г. Правдинск, пл. 50 лет Победы, 1

— г. Светлый, ул. Калинина, 2

— г. Светлогорск, Калининградский пр., 77а

— г. Славск, ул. Калининградская, 10

— г. Советск, ул. Театральная, 3

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