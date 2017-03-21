В пятницу жителей Калининградской области бесплатно проконсультируют юристы (адреса)

В пятницу, 24 марта, в Калининградской области пройдёт Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает пресс-секретарь Общественной палаты региона Ульяна Стрельцова.
Мероприятие организовывает региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с правительством области, администрациями муниципалитетов, общественной, адвокатской и нотариальной палатами. Юристы будут вести приём граждан с 9:00 до 18:00 в общественных приёмных и центрах бесплатной юридической помощи.
Адреса в Калининграде:
— ул. Репина, 20
— Советский пр., 13 (кабинеты 107, 324, 339)
— ул. Ген. Буткова, 18
— ул. Октябрьская, 4 (офис 311)
— ул. Красная, 35
Адреса в области:
— г. Багратионовск, ул. Пограничная, 57
— г. Балтийск, ул. Ленина, 77б
— г. Гвардейск, ул. Юбилейная, 6
— г. Гурьевск, ул. Лесная, 3а
— г. Гусев, ул. Ульяновых, 1
— г. Зеленоградск, ул. Ленина, 20
— г. Краснознамёнск, ул. Калининградская, 56
— г. Ладушкин, ул. Победы, 23
— г. Мамоново, ул. Советская, 2
— г. Неман, ул. Победы, 32
— г. Нестеров, ул. Черняховского, 20
— г. Озёрск, ул. Московская, 9
— г. Пионерский, ул. Флотская, 2
— г. Полесск, ул. Калининградская, 38
— г. Правдинск, пл. 50 лет Победы, 1
— г. Светлый, ул. Калинина, 2
— г. Светлогорск, Калининградский пр., 77а
— г. Славск, ул. Калининградская, 10
— г. Советск, ул. Театральная, 3
— г. Черняховск, ул. Калинина, 4
— п. Янтарный, ул. Советская, 61м
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.