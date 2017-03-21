Во вторник в Калининграде отключат холодную воду на четырёх улицах и в двух детских садах
Во вторник, 21 марта, в Калининграде будут производиться плановые отключения электроэнергии и холодной воды. Об этом сообщили в администрации.
На протяжении менее двух часов из-за повреждения кабеля без света оставались жители улиц Сусанина, Билибина, Поселковая, Георгиновая, Черноморская, Пулемётная, Миномётная, Прицельная. Подача света была возобновлена в 7:16.
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