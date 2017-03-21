В России предложили выдавать чиновникам по 100 тыс. рублей на тренинги личностного роста

В России планируют выдавать чиновникам образовательные сертификаты на сумму 100 тыс. рублей. Об этом сообщают "Известия"

По данным издания, соответствующий проект закона уже разработали в правительстве. В апреле его рассмотрит Госдума.

Предполагается, что деньги должны пойти на повышение квалификации госслужащих. Средства они смогут тратить на тренинги личностного роста, различные курсы по тайм-менеджменту и внутренней мотивации. Кроме того, суммы можно будет оприходовать на изучение иностранного языка и IT-технологий. Таким образом, само понятие "дополнительное профессиональное образование" станет более широким.

Ещё одно нововведение касается периодичности обучения чиновников. Сейчас направлять госслужащих на курсы повышения квалификации можно раз в три года. После внесения поправок эти мероприятия планируется проводить с учётом потребности конкретного ведомства в развитии кадров.