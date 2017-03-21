В Немане закусочную закрыли на 60 суток за антисанитарию

В Немане местное заведение общепита временно закрыли за многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

По данным ведомства, при проверке закусочной "Три ступени" выяснилось, что в её помещении нет вентиляции. Из-за этого в окна жильцов дома, где расположено заведение, поступают неприятные запахи.

Кроме того, на кухне закусочной хранятся комнатные растения и личные вещи сотрудников. Влажную уборку в кафе проводят без использования дезинфицирующих средств. Также в закусочной используют посуду со сколами.

Готовые блюда, замороженное мясо, мясные полуфабрикаты и рыбная продукция хранятся без маркировочных ярлыков с указанием срока годности. Помимо этого, на продукцию нет документов, которые подтвердили бы её безопасность.

В связи с этим в отношении владельца закусочной возбуждено административное дело. Работа заведения общепита приостановлена на 60 суток.