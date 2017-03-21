В воскресенье Европа перейдёт на летнее время
Европа перейдёт на летнее время
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В ночь с субботы на воскресенье, 26 марта, страны Европы перейдут на летнее время. Об этом сообщает Sputniknews.lt.
По традиции переход придётся на последние выходные марта. Стрелки будут переведены на час вперёд. Перевод состоится в 01:00.
Таким образом, Калининградская область и Польша окажутся в одном часовом поясе. Разница во времени с Литвой составит один час.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.