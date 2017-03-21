В воскресенье Европа перейдёт на летнее время

В ночь с субботы на воскресенье, 26 марта, страны Европы перейдут на летнее время. Об этом сообщает Sputniknews.lt.

По традиции переход придётся на последние выходные марта. Стрелки будут переведены на час вперёд. Перевод состоится в 01:00.

Таким образом, Калининградская область и Польша окажутся в одном часовом поясе. Разница во времени с Литвой составит один час.