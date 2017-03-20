Калининградский Россельхознадзор запретил ввоз 26 тонн аргентинской конины

Инспекторы регионального управления Россельхознадзора приостановили выпуск груза в "Порт Калининград" с 26 тоннам конины. Во время проведения ветеринарного контроля были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, не соответствовали даты выработки, указанной в ветеринарном сертификате, дате выработки, указанной на маркировочной этикетке. Было принято решение приостановить выпуск груза и получить объяснения в ветеринарной службе Аргентины.

Также по данному факту возбуждено административное дело. Документы, сопровождающие груз, изучаются.