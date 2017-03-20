Калининградские таможенники не пустили в область поддельный конструктор LEGO
Контрафактный конструктор будет уничтожен
Фото: пресс-служба таможни Калининградской области
Контрафактный китайский конструктор LEBQ, а партия насчитывала 3168 игрушек, пытались провезти через таможенный пост Балтийск. Сотрудники таможни усмотрели в товаре признаки незаконного использования товарного знака похожего на LEGO, сообщает пресс-служба таможни Калининградской области.
Законный правообладатель данного товарного знака был незамедлительно поставлен в известность об инциденте. Получив от него официальное заявление о том, что ввоз данного товара осуществляется без согласия правообладателя, таможня вынесла определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении организации-получателя.
Арбитражный суд Калининградской области признал конструктор LEBQ контрафактным. Игрушки подлежат уничтожению, а компания-получатель получила штраф в размере 50 тысяч рублей.
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