Калининградские таможенники не пустили в область поддельный конструктор LEGO

Контрафактный китайский конструктор LEBQ, а партия насчитывала 3168 игрушек, пытались провезти через таможенный пост Балтийск. Сотрудники таможни усмотрели в товаре признаки незаконного использования товарного знака похожего на LEGO, сообщает пресс-служба таможни Калининградской области.

Законный правообладатель данного товарного знака был незамедлительно поставлен в известность об инциденте. Получив от него официальное заявление о том, что ввоз данного товара осуществляется без согласия правообладателя, таможня вынесла определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении организации-получателя.

Арбитражный суд Калининградской области признал конструктор LEBQ контрафактным. Игрушки подлежат уничтожению, а компания-получатель получила штраф в размере 50 тысяч рублей.