Россия заняла 49-е место в рейтинге счастливых стран — World Happiness Report
Россия на семь пунктов улучшила свои позиции в списке самых счастливых стран по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного компанией Sustainable Development Solutions Network по заказу ООН и опубликованного
в докладе World Happiness Report.
Россия заняла в списке 49-е место. Самыми счастливыми странами оказались Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Финляндия. В десятку также вошли Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.
В конце списка оказались Руанда, Сирия и Танзания. Всего уровень жизни оценивали в 155 странах мира.
Рейтинг составляется с 2012 года. Эксперты учитывают такие факторы, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки населения государством, отношение к коррупции и продолжительность жизни.
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