WWF: к 2048 году в Мировом океане исчезнет рыба
Атлантический палтус
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В Мировом океане к 2048 году может исчезнуть вся рыба. Таковы данные Всемирного фонда дикой природы, сообщает "Российская газета"
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В WWF ссылаются на данные ООН, согласно которым морские рыболовные промыслы на данный момент освоены на 90%. При этом 30% запасов истощены, а 60% активно используются.
Если так будет продолжаться, первой может исчезнуть белая рыба. Кроме того, до прежней численности уже не смогут восстановиться популяции таких видов рыбы, как тунец, треска, палтус и меч-рыба.
Эксперты считают, что подход к рыболовному промыслу нужно менять. В первую очередь речь идёт о сохранении естественным мест обитания рыбы. Также необходимо запретить вырубку леса вблизи рек и загрязнение водоемов.
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