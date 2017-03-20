WWF: к 2048 году в Мировом океане исчезнет рыба

В Мировом океане к 2048 году может исчезнуть вся рыба. Таковы данные Всемирного фонда дикой природы, сообщает "Российская газета"

В WWF ссылаются на данные ООН, согласно которым морские рыболовные промыслы на данный момент освоены на 90%. При этом 30% запасов истощены, а 60% активно используются.

Если так будет продолжаться, первой может исчезнуть белая рыба. Кроме того, до прежней численности уже не смогут восстановиться популяции таких видов рыбы, как тунец, треска, палтус и меч-рыба.

Эксперты считают, что подход к рыболовному промыслу нужно менять. В первую очередь речь идёт о сохранении естественным мест обитания рыбы. Также необходимо запретить вырубку леса вблизи рек и загрязнение водоемов.