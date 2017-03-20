СМИ: Минюсту поручили внести поправки в статью УК о митингах

В Уголовный Кодекс РФ будут внесены изменения, которые касаются наказания за нарушения на митингах. Об этом сообщают "Известия"
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По данным издания, правительство России поручило министерству юстиции проработать вопрос внесения поправок в статью 212.1. Требование властей связано с постановлением Конституционного суда. В Минюсте рассказали, что на разработку поправок уйдёт около трёх месяцев.
Ранее КС рассмотрел жалобу осуждённого активиста Ильдара Дадина. Суд признал статью УК соответствующей Основному закону страны. При этом в КС отметили, что уголовная ответственность должна наступать только в том случае, если деяния участника митинга действительно создавали угрозу общественному порядку. При этом возбуждать уголовное дело можно только в том случае, если человека привлекали к административной ответственности за нарушения при проведении общественного мероприятия.
Напомним, ранее активиста Ильдара Дадина осудили за нарушения, допущенные на митинге. Позже Верховный суд отменил приговор
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