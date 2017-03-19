В Суздале столетие со дня рождения Фёдора Хитрука отметили парадом Винни-Пухов (фото)

В Суздале в честь ста лет со дня рождения режиссёра Фёдора Хитрука провели парад Винни-Пухов. Об этом сообщает ТАСС

Парад прошёл чуть раньше настоящей даты столетия - оно будет отмечаться 1 мая. Однако в эти дни в Суздале проводится XXII Открытый российский фестиваль анимационного кино, директор которого, Александр Герасимов, решил организовать шествие.

Такое большое количество участников говорит о том, что герои Федора Хитрука живы и актуальны сегодня, а советская и отечественная анимация востребована и любима представителями всех поколений", – заявил Герасимов.

В шествии приняли участие около 600 горожан, а также таких учеников и коллег Хитрука, как Юрий Норштейн, Михаил Алдашин и Алексей Демин. Колонна прошла по центральной улице города, а затем отпустила в небо тысячу воздушных шаров с фигурками героев Хитрука. Участники парада поделились фото и видео в социальных сетях.