Начинай бизнес смолоду: "Твой Бро" поговорил с основателем калининградской марки велосипедов Keltt Дмитрием Яремой

Весна – лучшее время для начинаний! Быть может, и вы вдохновитесь на создание чего-то своего, прочитав выпуски нашей главной темы марта, посвящённой молодым калининградским предпринимателям. В этой части узнаем, как пришёл к сборке велосипедов герой нашего материала, чья фирма может предложить аж более 40 моделей двухколёсных друзей.

Дмитрий Ярема, 28 лет. Основатель торговой марки Keltt, калининградский производитель велосипедов

"Я помню свой первый велосипед, это был Scout, мне он достался в 1996 году, – вспоминает Дмитрий. – Отличный велосипед со скоростями, с амортизационной вилкой и хорошей рамой. На тот момент эта штука стоила довольно дорого и была, можно сказать, дефицитом". Любовь к велосипедам, по словам Дмитрия, всегда присутствовала, однако превратить увлечение в прибыльный бизнес он решил, проанализировав ситуацию и отметив рост рынка и популяризации велоспорта в целом. "Когда я увидел, что на велосипеды есть большой спрос, тогда и решил войти в этот бизнес", – говорит он.

"Велосипеды на момент, когда я решил заниматься их сборкой и реализацией, переживали настоящий технический бум, – рассказывает предприниматель. – Технологии резко шагнули далеко вперед, появлялись новые модели, и это здорово двигало рынок и популяризовало велосипедную тему". На тот момент, когда Дмитрий начал заниматься этим бизнесом, никакого опыта у него не было, и это был первый его подобный проект. Дмитрий охотно рассказывает о своём магазине Energy Sport на улице 9 Апреля. "Наш розничный магазин возник вследствие того, что мы увидели возможность дать калининградскому рынку то, чего тут раньше не было, ту марку велосипедов, которая тут раньше не была представлена, – рассказывает Дмитрий. – В частности, я говорю про велосипеды чешской фирмы Author, а также наши велосипеды марки Keltt, которые за последние десять лет здорово шагнули вперед..."