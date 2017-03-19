Саддаму Хусейну из Индии 40 раз отказали в приёме на работу
В Индии тёзке Саддама Хусейна пришлось сменить имя после того, как ему более 40 раз отказали в приёме на работу. Об этом сообщает РИА Новости
.
25-летний инженер – почти полный тёзка иракского диктатора: написание их имён различается одной буквой. Он рассказывает, что не может найти работу уже два года. Сначала он недоумевал, в чём причина отказов, а потом несколько работников отдела кадров сказали ему, что дело в имени.
По его мужчины, Саддамом Хусейном его назвал дедушка. После обращения в суд ему разрешили сменить имя: теперь его зовут Саджид.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.