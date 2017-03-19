Саддаму Хусейну из Индии 40 раз отказали в приёме на работу

В Индии тёзке Саддама Хусейна пришлось сменить имя после того, как ему более 40 раз отказали в приёме на работу. Об этом сообщает РИА Новости

25-летний инженер – почти полный тёзка иракского диктатора: написание их имён различается одной буквой. Он рассказывает, что не может найти работу уже два года. Сначала он недоумевал, в чём причина отказов, а потом несколько работников отдела кадров сказали ему, что дело в имени.

По его мужчины, Саддамом Хусейном его назвал дедушка. После обращения в суд ему разрешили сменить имя: теперь его зовут Саджид.