"Китайцев к нам притягивает янтарь": врио министра по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал о своей работе

Врио министра по культуре и туризму Андрей Ермак уверен, что культура и туризм неразрывны по сути — хорошее культурное событие и музей одинаково интересны горожанину и приезжему. Наши коллеги из журнала «Королевские Ворота» подготовили большое интервью, в котором обсудили с Андреем Викторовичем позиционирование областных городов, новые подходы в работе министерств и другие интересные моменты.
– Заняв губернаторский пост, Антон Алиханов объединил полномочия двух ведомств: министерства культуры и министерства туризма. Какова была платформа для этого решения и как прошла его реализация?
– Историко-культурный туризм стал неким драйвером развития обеих сфер — как культуры, так и туризма. В рамках этого тренда растет туристический потенциал всего региона: количество культурных мероприятий, развивается социальная среда, привлекается публика. Иногда два ведомства делали одну и ту же работу, особенно в области продвижения мероприятий.
В течение первых месяцев работы объединенного ведомства много времени уходило на выстраивание отношений между министерством и культурным сообществом, мы провели много переговоров и совещаний — пытались внедрить новые подходы в работе.
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